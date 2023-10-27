Как старые друзья. Усик и Фьюри встретились в Рияде: эмоциональное видео

Украинский боксер Александр Усик встретился со своим будущим оппонентом на ринге британцем Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNT Sports в Instagram.
Издание обнародовало видео, на котором можно заметить момент встречи Усика с Фьюри в Рияде (столице Саудовской Аравии).
Боксеры обняли друг друга, а Усик даже приподнял своего будущего оппонента.
Стоит заметить, что Усик сегодня, 27 октября, прибыл в Саудовскую Аравию. Он понаблюдает за боем Фьюри с Нганну, который пройдет завтра, 28 октября.
Напомним, 29 сентября украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Недавно боксеры предварительно согласовали дату боя. Он должен состояться 23 декабря этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.