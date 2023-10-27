Наче старі друзі. Усик і Ф'юрі зустрілися в Ріяді: емоційне відео

Український боксер Олександр Усик зустрівся зі своїм майбутнім опонентом на рингу британцем Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TNT Sports у Instagram.
Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити момент зустрічі Усика з Ф'юрі в Ріяді (столиці Саудівської Аравії).
Боксери обійняли один одного, а Усик навіть підняв свого майбутнього опонента.
Варто зауважити, що Усик сьогодні, 27 жовтня, прибув до Саудівської Аравії. Він спостерігатиме за боєм Ф'юрі з Нганну, який пройде завтра, 28 жовтня.
Нагадаємо, 29 вересня українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Нещодавно боксери заздалегідь погодили дату бою. Він має відбутися 23 грудня цього року.
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