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Наче старі друзі. Усик і Ф'юрі зустрілися в Ріяді: емоційне відео

Фото: боксери Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український боксер Олександр Усик зустрівся зі своїм майбутнім опонентом на рингу британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TNT Sports у Instagram.

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити момент зустрічі Усика з Ф'юрі в Ріяді (столиці Саудівської Аравії).

 

Боксери обійняли один одного, а Усик навіть підняв свого майбутнього опонента.

Варто зауважити, що Усик сьогодні, 27 жовтня, прибув до Саудівської Аравії. Він спостерігатиме за боєм Ф'юрі з Нганну, який пройде завтра, 28 жовтня.

Бій Усика з Ф'юрі

Нагадаємо, 29 вересня українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі погодили проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нещодавно боксери заздалегідь погодили дату бою. Він має відбутися 23 грудня цього року.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБоксСаудовская Аравия