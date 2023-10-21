ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик и Фьюри предварительно согласовали дату поединка

Украина, Суббота 21 октября 2023 20:37
UA EN RU
Усик и Фьюри предварительно согласовали дату поединка Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик предварительно согласовали дату проведения поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера Фьюри Спенсер Браун.

Боксеры Фьюри и Усик договорились провести бой 23 декабря этого года.

Заметим, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее Усик намекнул на завершение карьеры в обозримой перспективе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик спортсмени Бокс
NEWS
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ