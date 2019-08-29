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Зеленський виступить з позачерговим посланням до Верховної ради

Новини » Політика    29.08.2019 - 11:00
Зеленський виступить з позачерговим посланням до Верховної ради
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент звернеться до народних депутатів

Президент України Володимир Зеленський виступить з позачерговим посланням до Верховної ради. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, Зеленський звернеться до народних депутатів під час відкриття першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання.

Нагадаємо, відкриття сесії Верховної ради дев'ятого скликання заплановано на 13:00 29 серпня.

Кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, що на першому засіданні Верховної ради України дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягтися до ночі, до ранку.

Планується, що сьогодні підтримає всі кадрові рішення: це прем'єр, уряд, генпрокурор, СБУ і два міністри, які призначаються президентом, а також ряд інших питань, які пов'язані з запуском сесії.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 29 серпня президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної ради з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України.

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