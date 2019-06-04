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Начальник Генштабу візьме участь у засідання ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    04.06.2019 - 18:46
Начальник Генштабу візьме участь у засідання ТКГ по Донбасу
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

ТКГ по Донбасу завтра обговорить питання припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в середу в Мінську. Про це він заявив в ході в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.

За його словами, Хомчак буде працювати згідно українській доктрині.

"Завтра відбудеться перша зустріч в Мінському форматі, він буде перебувати на цій зустрічі. Перша зустріч в Мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню - ми хочемо все закінчити", - заявив президент України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, яке відбудеться завтра, 5 червня, буде обговорюватися звільнення заручників, а також питання безпеки.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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