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Зеленський прибув з першим закордонним візитом до Брюсселю

Новини » Політика    04.06.2019 - 15:24
Зеленський прибув з першим закордонним візитом до Брюсселю
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент повідомив, що матиме низку зустрічей на найвищому рівні

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселю (Бельгія) з першим закордонним візитом. Про це він написав у своєму Facebook.

Зеленський прибув з першим закордонним візитом до Брюсселю

Глава держави зазначив, що попереду у нього низка зустрічей на найвищому рівні.

"Прилетів до Брюсселя. Попереду - низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини", - поінформував президент.

Зеленський додав, що зараз близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами, а статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей.

"Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством - психологічним, сексуальним, фізичним. Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну… Мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання - як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?" - написав глава держави.

Він висловив переконання, що рішення обов'язково буде знайдене.

"Разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо. Зобов’язані знайти - заради дітей", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський під час візиту в Брюссель не буде давати прес-конференцій з лідерами ЄС та НАТО. Зазначалося, що президент України зробить тільки заяви.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар Зеленського відзначала, що глава держави під час першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Додамо також, раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовність ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна і ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємини.

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