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Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 14:49
Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі
Фото (president.gov.ua)

Зеленський зустрівся з членами української делегації ТКГ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє пресс-служба президента.

У ході зустрічі Зеленський представив голову української делегації групи - президента України у 1994-2005 роках Леоніда Кучму, який представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

Учасники зустрічі обговорили перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього.

"Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки - одне з головних питань", - сказав Кучма, додавши, що вже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати Мінський процес.

Крім того, керівник української делегації ТКГ зазначив, що є питання, які потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Кучма зазначив, що буде ініціюватися припинення бойових дій на час жнив.

У зустрічі взяли участь, зокрема, секретар РНБО Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, заступник Глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, дипломат Олександр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, очільниця громадської організації "Український інститут з прав людини" Валерія Лутковська.

Нагадаємо, раніше Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Глава держави зазначив, що тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Також президент назвав дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

Під час брифінгу Зеленський зажадав позначити терміни виконання мінських угод.

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