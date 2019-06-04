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Начальник Генштаба примет участие в заседание ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    04.06.2019 - 18:46
Начальник Генштаба примет участие в заседание ТКГ по Донбассу
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

ТКГ по Донбассу завтра обсудит вопрос прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске. Об этом он заявил в ходе в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, Хомчак будет работать согласно украинской доктрине. 

"Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня - мы хотим все закончить", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится завтра, 5 июня, будет обсуждаться освобождение заложников, а также вопросы безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 

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