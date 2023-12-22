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Начальник Авдеевской ГВА о ситуации вокруг города: мясорубка работает на полную мощность

Авдеевка, Пятница 22 декабря 2023 19:56
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Начальник Авдеевской ГВА о ситуации вокруг города: мясорубка работает на полную мощность Фото: в Авдеевской ГВА рассказали о ситуации вокруг города (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают массово уничтожать российских оккупантов на Авдеевском направлении и держат оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в Facebook.

"Русня пытается продавить нашу оборону. Цена - бесчисленное количество жареных макак из оркостана. Авдеевская мясорубка работает на полную мощность", - написал Барабаш.

По его словам, благодаря отважным воинам и всем тем, кто поддерживает силы обороны, город держится.

Начальник ГВА рассказал, что непрерывные атаки врага забирают жизни и здоровье украинцев.

При этом, несмотря на продолжение эвакуации, в городе остаются мирные жители, которые не хотят уезжать.

Штурмы Авдеевки

Напомним, с начала октября российские оккупанты значительно активизировали наступление на Авдеевском направлении. Враг пытается окружить город, а затем захватить его.

Украинские защитники продолжают держать оборону. Они наносят россиянам огромные потери.

По информации Соединенных Штатов Америки, с начала октября только на этом направлении россияне потеряли около 13 тысяч солдат.

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