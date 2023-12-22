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Начальник Авдіївської МВА про ситуацію навколо міста: м'ясорубка працює на повну потужність

Авдіївка, П'ятниця 22 грудня 2023 19:56
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Начальник Авдіївської МВА про ситуацію навколо міста: м'ясорубка працює на повну потужність Фото: в Авдіївській МВА розповіли про ситуацію навколо міста (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують масово знищувати російських окупантів на Авдіївському напрямку і тримають оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша у Facebook.

"Русня намагається продавити нашу оборону. Ціна - незліченна кількість смажених макак з оркостану. Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність", - написав Барабаш.

За його словами, завдяки відважним воїнам та всім тим, хто підтримує сили оборони, місто тримається.

Начальник МВА розповів, що безперервні атаки ворога забирають життя та здоров'я українців.

При цьому, незважаючи на продовження евакуації, у місті залишаються мирні жителі, які не хочуть виїжджати.

Штурми Авдіївки

Нагадаємо, з початку жовтня російські окупанти значно активізували наступ на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити місто, а потім захопити його.

Українські захисники продовжують тримати оборону. Вони завдають росіянам величезних втрат.

За інформацією Сполучених Штатів Америки, з початку жовтня лише на цьому напрямі росіяни втратили близько 13 тисяч солдатів.

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