На початку літа українців очікують два додаткових вихідних дні

У червні буде два періоди довгих вихідних
У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, святковими днями є:
Таким чином, у травні буде два періоди довгих вихідних за три дні.
Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Трійцю в якості улюбленого свята вказали 31% респондентів. А День Конституції є найменш популярнішим святом в Україні (7%).
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
Автор: Олександр Білоус