На початку літа українців очікують два додаткових вихідних дні

Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У червні буде два періоди довгих вихідних

У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.

28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

Таким чином, у травні буде два періоди довгих вихідних за три дні.

Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Трійцю в якості улюбленого свята вказали 31% респондентів. А День Конституції є найменш популярнішим святом в Україні (7%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Автор: Олександр Білоус