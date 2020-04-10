ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали улюблені свята

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 16:47
Українці назвали улюблені свята
Фото: Івана Купала (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні два роки зменшилася популярність релігійних свят та 8 березня

У 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, проведеного у лютому, найпопулярнішими офіційними святами українців є:

  • Різдво Христове - 79%
  • Пасха (Великдень) - 77%
  • Новий рік - 74%
  • Міжнародний жіночий день - 40%
  • День Перемоги - 33%
  • Трійця - 31%
  • День Незалежності України - 19%

За даними опитування, найменш популярні офіційні свята українців - День захисника України (13%), День міжнародної солідарності трудящих (11%) і День Конституції (7%).

Порівняно з 2018 роком (у 2019 році питання не ставилося) зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленими святами: Пасху (Великдень) - з 82% до 77%, Різдво (з 81% до 79%), Новий рік (з 79% до 74%), Міжнародний жіночий день (з 45% до 40%), Трійцю (з 35% до 31%).

Натомість збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленими свята: День Незалежності України (з 16% до 19%), День захисника України (з 11% до 13%).

Українці назвали улюблені свята

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 8 по 18 лютого 2020 року серед 2038 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамових територіях.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці, його люблять 42,9% опитаних.

Економісти розрахували вартість великоднього кошика Третина українців довіряють оточуючим
Новини України опросПраздники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся