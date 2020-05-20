В начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня

Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июне будет два периода длинных выходных

В июне 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. В июне празднуются Троица и День Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, праздничными днями являются:

7 июня - Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня.

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.

Таким образом, в мае будет два периода длинных выходных по три дня.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Троицу в качестве любимого праздника указали 31% респондентов. А День Конституции является самым непопулярным праздником в Украине (7%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Автор: Александр Белоус