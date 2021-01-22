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Почалася підготовка до навчань See Breeze. Вони пройдуть за участі військ НАТО

Україна, П'ятниця 22 січня 2021 12:29
Почалася підготовка до навчань See Breeze. Вони пройдуть за участі військ НАТО
Фото: навчання (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлія Струк

В Україні почалася підготовка до багатонаціональних військових навчань See Breeze у 2021 році. Відбулася перша у цьому році планувальна конференція.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Метою конференції є з’ясування потенційного складу учасників навчання "Сі Бриз", погодження відповідного сценарію проведення навчання, визначення можливих районів застосування підрозділів та напрацювання питань логістичного забезпечення", - сказано у повідомленні.

При цьому обговорення здебільшого відбувалися в дистанційному форматі.

Сказано, що представники країн-учасниць навчань обговорили можливі й необхідні сценарії навчальних компонентів, а також провели попередні розрахунки та узгодили напрямки взаємодії.

При цьому від ДПСУ до навчань мають долучитися корабельно-катерний склад, авіація, підрозділи водолазної та протидиверсійної спеціалізації. Цьогоріч планується відпрацювання і сухопутного компоненту.

Нагадаємо, анонсувалося, що у 2020 році сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у військових навчаннях See Breeze 2020.

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