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Началась подготовка к учениям See Breeze. Они пройдут участием войск НАТО

Украина, Пятница 22 января 2021 12:29
Началась подготовка к учениям See Breeze. Они пройдут участием войск НАТО
Фото: учения (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

В Украине началась подготовка к многонациональным военным учениям See Breeze в 2021 году. Состоялась первая в этом году планирующая конференция.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Целью конференции является установление потенциального состава участников учения "Си Бриз", согласование соответствующего сценария проведения обучения, определение возможных районов применения подразделений и наработки по логистическому обеспечению", - говорится в сообщении.

При этом обсуждение в основном происходило в дистанционном формате.

Сказано, что представители стран-участниц учений обсудили возможные и необходимые сценарии учебных компонентов, а также провели предварительные расчеты и согласовали направления взаимодействия.

При этом от ГПСУ к учениям должны присоединиться корабельно-катерный состав, авиация, подразделения водолазной и противодиверсионной специализации. В этом году планируется отработка и сухопутного компонента.

Напомним, анонсировалось, что в 2020 году силы самообороны Японии впервые примут участие в военных учениях See Breeze 2020.

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