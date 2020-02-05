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Японія вперше візьме участь у військових навчаннях See Breeze в Україні

Новини » Політика     05.02.2020 - 18:23
Японія вперше візьме участь у військових навчаннях See Breeze в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com usnavy)

Сили самооборони Японії візьмуть участь в цьогорічних військових навчаннях

Сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у військових навчаннях See Breeze 2020, які цього року відбудуться в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у середу, 5 лютого, відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з генеральним директором одного з департаментів командування Сухопутних військ Сил самооборони Японії Джиро Хірое.

В ході зустрічі сторони домовилися про участь японських Сил самооборони у цьогорічних військових навчаннях See Breeze 2020. В оборонному відомстві наголосили, що участь Японії в навчаннях стане важливим фактором для військового співробітництва між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України вніс до Верховної ради законопроект щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Проект закону було зареєстровано у парламенті 4 лютого.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні 2019 року у Чорному морі пройшли військові навчання за участі України, США та Румунії. Метою військових навчань було удосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО та країн-партнерів.

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