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З початку року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші на Донбасі, - ОП

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 16:02
З початку року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші на Донбасі, - ОП Фото: Роман Машовець (скріншот з відео)
Автор: Инна Собора

Ситуація на Донбасі продовжує погіршуватися. З початку поточного року російські війська понад 570 разів порушили там режим тиші.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з головою представництва НАТО в Україні, інформує прес-служба ОП.

Машовець наголосив, що повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня.

"Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року", - сказав він.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна готується підняти питання про "великоднє перемир'я".

РБК-Україна писало, що у президента Росії Володимира Путіна заявляють про загрозу поновлення масштабних боїв на Донбасі.

Днями головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

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