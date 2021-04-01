Україна в ТКГ підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі . При цьому вона зацікавлена в постійному режимі "тиші".

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

"Я (на ТКГ, - ред.) кажу, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.