ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна в ТКГ підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 11:31
Україна в ТКГ підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі Фото: Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Україна

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) підніме питання "великоднього перемир'я" на Донбасі. При цьому вона зацікавлена в постійному режимі "тиші".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації Леонід Кравчук.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

"Я (на ТКГ, - ред.) кажу, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні ТКГ російська сторона відмовилася підтримати заяву про повернення до режиму "тиші", хоча цю пропозицію України підтримали представники ОБСЄ.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна заявляють про загрозу поновлення масштабних боїв на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас перемирие Кравчук
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"