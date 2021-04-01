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С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - ОП

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 16:02
С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - ОП Фото: Роман Машовец (скриншот с видео)
Автор: Инна Собора

Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. С начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили там режим тишины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, информирует пресс-служба ОП.

Машовец отметил, что сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно.

"Российская Федерация не придерживается международных договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - сказал он.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится поднять вопрос о "пасхальное мир'я".

РБК-Украина писало, что у президента России Владимира Путина заявляют об угрозе возобновления масштабных боев на Донбассе.

На днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021" взимает батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

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