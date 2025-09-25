НАБУ заявило о новых обысках: СБУ ответили - дело в "Укрзализныце"

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 25 сентября, заявило о том, что Служба безопасности Украины начала новые обыски в ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и комментарий СБУ.

Что говорит НАБУ

Как рассказали в ведомстве, сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро, однако сейчас они являются действующими работниками "Укрзализныци".

"Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", - заявили в НАБУ.

Что говорит СБУ

"25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на "Укрзализныце", - говорят в СБУ.

Там отмечают, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.

В СБУ заявляют, обыски не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят со строгим соблюдением законодательства Украины

"Любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы и представляют угрозу национальной безопасности нашего государства", - заявили в СБУ.

Ограничение полномочий НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля тот вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.