ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НАБУ заявило о новых обысках: СБУ ответили - дело в "Укрзализныце"

Четверг 25 сентября 2025 10:41
UA EN RU
НАБУ заявило о новых обысках: СБУ ответили - дело в "Укрзализныце" Иллюстративное фото: НАБУ заявило о новых обысках СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 25 сентября, заявило о том, что Служба безопасности Украины начала новые обыски в ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и комментарий СБУ.

Что говорит НАБУ

Как рассказали в ведомстве, сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро, однако сейчас они являются действующими работниками "Укрзализныци".

"Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ", - заявили в НАБУ.

Что говорит СБУ

"25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на "Укрзализныце", - говорят в СБУ.

Там отмечают, что следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.

В СБУ заявляют, обыски не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят со строгим соблюдением законодательства Украины

"Любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы и представляют угрозу национальной безопасности нашего государства", - заявили в СБУ.

Ограничение полномочий НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля тот вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.

А уже 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращения влияния России на антикоррупционные органы. Документ предусматривает, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Укрзализныця НАБУ
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"