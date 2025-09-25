НАБУ заявило про нові обшуки: СБУ відповіли - справа в "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро у четвер, 25 вересня, заявило про те, що Служба безпеки України почала нові обшуки у відомстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та коментар СБУ.

Що каже НАБУ

Як розповіли у відомстві, сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро, однак наразі вони є чинними працівниками "Укрзалізниці".

"Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ", - заявили у НАБУ.

Що каже СБУ

"25 вересня Служба безпеки України розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на "Укрзалізниці", - кажуть в СБУ.

Там зазначають, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

В СБУ заявляють, обшуки не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України

"Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими та становлять загрозу національній безпеці нашої держави", - заявили в СБУ.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав документ у той же день, а вже 23 липня той набрав чинності.

Це рішення викликало активну реакцію громадськості: у різних містах України відбулися акції протесту.