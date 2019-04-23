ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обшуки у НАБУ пов'язані зі справою про корупцію в "оборонці", - ГПУ

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 13:05
Обшуки у НАБУ пов'язані зі справою про корупцію в "оборонці", - ГПУ
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

ДБР проводить обшуки у НАБУ

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що проходить виїмка документів.  Причина у тому, що інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні.

"ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах. Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданням в "Укроборонпромі", зокрема через ТОВ "Отпимумспецдеталь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що співробітники ДБР проводять слідчі дії у будівлі НАБУ, але саме Бюро відмовилось коментувати цю інформацію.

Також повідомляло, що суд дав слідчим ДБР доступ до документів НАБУ, у яких йдеться про діяльність Євгена Шевченка, який фігурує у розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової про корупцію в оборонній сфері.  Нагадаємо, в розслідуванні журналістки йшлося про те, що співробітники ГПУ, НАБУ та СБУ також були залучені до корупційної схеми Гладковського.

ДБР проводить слідчі дії у НАБУ
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України УкроборонпромНАБУобшукДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся