Обшуки у НАБУ пов'язані зі справою про корупцію в "оборонці", - ГПУ

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ДБР проводить обшуки у НАБУ

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що проходить виїмка документів. Причина у тому, що інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні.

"ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах. Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданням в "Укроборонпромі", зокрема через ТОВ "Отпимумспецдеталь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що співробітники ДБР проводять слідчі дії у будівлі НАБУ, але саме Бюро відмовилось коментувати цю інформацію.

Також повідомляло, що суд дав слідчим ДБР доступ до документів НАБУ, у яких йдеться про діяльність Євгена Шевченка, який фігурує у розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової про корупцію в оборонній сфері. Нагадаємо, в розслідуванні журналістки йшлося про те, що співробітники ГПУ, НАБУ та СБУ також були залучені до корупційної схеми Гладковського.