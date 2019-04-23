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Корупція в "Укроборонпромі": ДБР дали доступ до документів НАБУ

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 10:59
Корупція в "Укроборонпромі": ДБР дали доступ до документів НАБУ
Фото: Євген Шевченко (скріншот с відео Bihus.info)

ДБР розслідує справу щодо заволодіння коштами "Укроборонпрома"

Печерський суд дав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до документів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що стосуються Євгена Шевченка, одного з фігурантів розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду.

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Також слідчі ДБР перевіряють можливі зловживання НАБУ під час слідства в кримінальному провадженні щодо поставок далекомірів на Харківський бронетанковий завод, до яких може бути причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрома" вже розпочався. Зокрема, він заявив, що ініціював відповідне рішення РНБО, щоб перевірити, чи правдиві дані, викладені в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" щодо корупції в "Укроборонпромі".

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

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