НАБУ завершило розслідування у справі екс-нардепа про розкрадання в УЗ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у справі екс-народного депутата України Валерія Іщенко, якого підозрюють у розкраданні коштів "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що 20 листопада підозрюваним і їх захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

"Національне бюро і САП завершили розслідування неправомірних дій народного депутата України VII-VIII скликання, його фінансового радника й колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента України (2015-2016 рр..), завдали 20 млн грн збитків ДП "Укрзалізничпостач" (з грудня 2015 року - філія АТ "Укрзалізниця") і замаху на заволодіння ще 44 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, 3 жовтня НАБУ повідомило про підозрі Валерія Іщенко. 7 жовтня за клопотанням НАБУ Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці у справі про розкрадання коштів УЗ. Пізніше ВАКС наклав арешт на майно Валерія Іщенко.