НАБУ взялось проверять происхождение денег на залоги за фигурантов дела "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет происхождение десятков миллионов гривен, внесенных в качестве залога за подозреваемых в коррупции в "Энергоатоме".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Он сообщил, что НАБУ в период с 12 по 28 ноября разослало запросы в Государственную службу финансового мониторинга по этому вопросу. По его словам, несколько ответов уже поступило, однако законность происхождения денег так и не исследована.
"Теоретически, если будет установлено, что эти средства действительно незаконные и происхождение сомнительное, то можно ходатайствовать, что они не могут быть использованы в качестве залога", - отметил Кривонос.
Он отметил, что Госфинмониторинг информации о происхождении средств до сих пор не предоставил - по словам его главы Филиппа Пронина, запросы НАБУ прорабатываются.
"По всем (запросам НАБУ, - ред.) мы предоставили обобщенные материалы, сделали первое колено, второе колено, сейчас отрабатываем третье колено. Мы в рабочем порядке тоже находимся на контакте с Бюро", - пояснил Пронин.
Его спросили о том, как пропустили внесение залогов в 25 и 12 млн гривен от мебельной фирмы с уставным капиталом 1000 гривен, которая была создана в 2025 году. Пронин ответил, что подозрительных транзакций обнаружено не было, а служба проверяет происхождение средств постфактум.
По его словам, у Госфинмониторинга отсутствует прямой доступ ко всем банковским транзакциям.
"Мы получаем только то, что поступает от банковских учреждений в виде сообщений", - отметил Пронин.
Он пояснил, что служба обратилась в банк после получения запроса от НАБУ - финучреждение должно ответить в течение пяти дней. Пронин добавил, что блокировка подозрительных операций должна проводиться именно банками.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему, в рамках которой у поставщиков "Энергоатома" брали взятки.
Одним из организаторов схемы оказался бизнесмен Тимур Миндич. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что он выехал за границу на законных основаниях еще до того, как НАБУ обнародовало информацию о своем расследовании. Бизнесмен улетел в Израиль.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича.
Директор НАБУ Семен Кривонос отмечал, что экстрадицию Миндича из Израиля не исключает. Но, по его словам, для этого необходимо, чтобы бизнесмена объявили в международный розыск.