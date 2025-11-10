RU

Общество Образование Деньги Изменения

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич

Фото: НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме" (energoatom.com.ua)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность стратегического государственного предприятия - АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и собственные источники.

По информации следствия, организация систематически получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Контрагентам навязывали "откаты" за избежание блокировки платежей или за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

По данным источников издания, среди установленных участников преступной организации:

  • Игорь Миронюк - бывший советник министра энергетики (Рокет);
  • Дмитрий Басов - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Тенор), бывший сотрудник Генеральной прокуратуры;
  • Тимур Миндич - бизнесмен, руководитель организации (Карлсон).
  • Герман Галущенко - бывший министр энергетики, ныне министр юстиции (Профессор);

По данным следствия, руководитель организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, используя его связи в министерстве и на предприятии.

Участники схемы контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, фактически управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн через посторонних лиц, которые не имели официальных полномочий, но выполняли роль "смотрящих".

В НАБУ отмечают: согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Обновлено в 13:51.

В НАБУ добавили, что во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП нашли интересный артефакт.

Операция "Мидас"

Напомним, что НАБУ и САП проводят операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. По предварительным данным, разоблачена высокоуровневая преступная организация.

Заметим, что ранее сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Одновременно с этим обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

