НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность стратегического государственного предприятия - АО "НАЭК "Энергоатом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и собственные источники.
По информации следствия, организация систематически получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Контрагентам навязывали "откаты" за избежание блокировки платежей или за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
По данным источников издания, среди установленных участников преступной организации:
По данным следствия, руководитель организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, используя его связи в министерстве и на предприятии.
Участники схемы контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, фактически управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн через посторонних лиц, которые не имели официальных полномочий, но выполняли роль "смотрящих".
В НАБУ отмечают: согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.
Обновлено в 13:51.
В НАБУ добавили, что во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП нашли интересный артефакт.
Напомним, что НАБУ и САП проводят операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. По предварительным данным, разоблачена высокоуровневая преступная организация.
Заметим, что ранее сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Одновременно с этим обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.
