НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч

Операція "Мідас"

Нагадаємо, що НАБУ та САП проводять операцію "Мідас" з викриття корупції в енергетиці. За попередніми даними, викрито високорівневу злочинну організацію.

Зауважимо, що раніше сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Одночасно з цим обшуки проходять у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.

