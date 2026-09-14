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В НАБУ отреагировали на подозрение генпрокурора Кравченко

09:48 14.09.2026 Пн
2 мин
Ситуация вокруг Офиса генпрокурора обостряется
aimg Анастасия Никончук
Фото: НАБУ (Виталий Носач РБК-Украина)

НАБУ и САП назвали ситуацию продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов. В Бюро также опровергли информацию о подозрении Семену Кривоносу и изъятии уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о продолжении давления на независимые антикоррупционные органы.

В НАБУ подчеркнули, что нынешняя ситуация является частью более длительной кампании, активная фаза которой началась еще прошлым летом.

Тогда, как отмечают в Бюро, одной из основных целей была попытка передать НАБУ и САП в подчинение Офису Генерального прокурора.

Что заявили о деле Кривоноса

В НАБУ отдельно опровергли информацию о процессуальных действиях в отношении директора ведомства Семена Кривоноса. По состоянию на сейчас ему официально не вручали подозрение.

Также в Бюро заявили, что не изымали уголовные производства, о которых говорится в заявлениях генерального прокурора.

В ведомстве подчеркнули, что информация о таком изъятии не соответствует действительности.

В НАБУ добавили, что их работа не связана с политической борьбой. Бюро и САП заявили о намерении действовать исключительно в рамках законодательства и защищать независимость антикоррупционной системы.

В НАБУ отрицают требование "неприкосновенность"

Отдельно в Бюро заявили, что никогда не добивались каких-либо особых гарантий для своих сотрудников или других лиц.

"Более подробная информация - вскоре", - говорится в заявлении НАБУ.

В ведомстве также отметили, что заявления генерального прокурора, который недавно подал в отставку, на данный момент имеют публичный, а не процессуальный характер.

Операция "Карфаген": детали

Отметим, что 4 сентября НАБУ и САП объявили о спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, ее участники обеспечивали беспрепятственную работу сети мошеннических колл-центров, получая за это взятки, а также легализовывали имущество, приобретенное за незаконно полученные средства.

При этом 6 сентября Кравченко публично заявил, что не был связан с деятельностью группировки. После этого он распорядился отстранить подозреваемого сотрудника Офиса генпрокурора и провести проверку работы профильного департамента.

Уже 8 сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным прокурором, а также руководителями НАБУ и САП. По итогам разговора Кравченко подал заявление об увольнении. Соответствующее представление впоследствии направили в Верховную Раду.

Напоминаем, что 9 сентября стало известно еще о трех кадровых решениях в прокуратуре на фоне расследования НАБУ и САП по делу "Карфаген". С должности первого заместителя генерального прокурора ушла Мария Вдовиченко, а Виктория Дидич и Максим Штомпель были уволены из Черкасской областной прокуратуры.

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