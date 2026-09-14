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У НАБУ відреагували на підозру генпрокурора Кравченка

09:48 14.09.2026 Пн
2 хв
Ситуація навколо Офісу генпрокурора загострюється
aimg Анастасія Никончук
Фото: НАБУ (Віталій Носач РБК-Україна)

НАБУ та САП назвали ситуацію продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів. У Бюро також спростували інформацію про підозру Семена Кривоноса та вилучення кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про продовження тиску на незалежні антикорупційні органи.

У НАБУ наголосили, що нинішня ситуація є частиною тривалішої кампанії, активна фаза якої розпочалася ще минулого літа.

Тоді, як зазначають у Бюро, однією з основних цілей була спроба передати НАБУ та САП у підпорядкування Офісу Генерального прокурора.

Що заявили про справу Кривоноса

У НАБУ окремо спростували інформацію про процесуальні дії щодо директора відомства Семена Кривоноса. Наразі йому офіційно не вручали підозру.

Також у Бюро заявили, що не вилучали кримінальні провадження, про які йдеться у заявах генерального прокурора.

У відомстві наголосили, що інформація про таке вилучення не відповідає дійсності.

У НАБУ додали, що їхня робота не пов'язана з політичною боротьбою. Бюро та САП заявили про намір діяти виключно в рамках законодавства та захищати незалежність антикорупційної системи.

У НАБУ заперечують вимогу "недоторканність"

Окремо в Бюро заявили, що ніколи не домагалися особливих гарантій для своїх співробітників або інших осіб.

"Детальніша інформація - незабаром", - йдеться у заяві НАБУ.

У відомстві також зазначили, що заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.

Операція "Карфаген": деталі

Зазначимо, що 4 вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" щодо викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, її учасники забезпечували безперешкодну роботу мережі шахрайських кол-центрів, отримуючи за це хабарі, а також легалізували майно, придбане за незаконно отримані кошти.

При цьому 6 вересня Кравченко публічно заявив, що не був пов'язаний із діяльністю угруповання. Після цього він наказав усунути підозрюваного співробітника Офісу генпрокурора та провести перевірку роботи профільного департаменту.

Вже 8 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним прокурором, а також керівниками НАБУ та САП. За підсумками розмови Кравченко подав заяву про звільнення. Відповідне подання згодом направили до Верховної Ради.

Нагадуємо, що 9 вересня стало відомо ще про три кадрові рішення у прокуратурі на тлі розслідування НАБУ та САП у справі "Карфаген". З посади першого заступника генерального прокурора пішла Марія Вдовиченко, а Вікторія Дідіч та Максим Штомпель було звільнено з Черкаської обласної прокуратури.

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