Топ-менеджера "Энергоатома" поймали на коррупции
Сегодня, 28 сентября, был задержан один из работников компании "НАЭК "Энергоатом". Сотрудник задержан во время получения взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" и заявление журналиста-расследователя Юрия Николова.
"Одним из приоритетов АО "НАЭК "Энергоатом" является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, в частности в компании действует политика нулевой толерантности к коррупции. И это касается не только внутренних вопросов компании, но и поведения работников за пределами служебной деятельности", - отметили в пресс-службе. Энергоатомии".
Компания пояснила, что благодаря слаженной работе правоохранителей и активному участию представителей "Энергоатома" был задержан один из работников Компании во время получения неправомерной выгоды.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Энергоатом и дальше будет способствовать следователям в проведении скорейшего и беспристрастного расследования", - добавили в компании.
Отметим, что "Энергоатом" не раскрывает имени сотрудника, однако журналист Николов ранее сообщил, что сегодня был задержан директор по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александр Скопич.
Обновлено в 21:03. СБУ подтвердила задержание
СБУ заявила, что при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия.
"Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции директора по контрольно-ревизионной работе этого предприятия", - сообщили в службе.
По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.
В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.
Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о Скопиче.
В то же время Киевская городская прокуратура сообщила, что сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.
Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн гривен.
Заметим, что сейчас подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Коррупция в Украине
Напомним, что в начале этого месяца Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили коррупционную схему, которая касалась начисления социальных выплат военным ВСУ.
Среди задержанных руководитель отдела Департамента финансов Министерства обороны.
Незадолго до того сотрудники СБУ задержали на коррупции одного из главных налоговиков Киева.
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