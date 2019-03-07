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НАБУ не розслідує справ, у яких фігурують кандидати у президенти

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 14:25
НАБУ не розслідує справ, у яких фігурують кандидати у президенти
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому Ситник зазначив, що напередодні виборів до НАБУ надходять заяви щодо кандидатів

НАБУ наразі не розслідує справ, у яких фігурують кандидати на посаду президента на виборах 2019. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Ситник зазначив, що при цьому до НАБУ є певні звернення щодо кандидатів.

"Якщо ми говоримо про провадження, які розслідує НАБУ, заяви, звичайно є. Але ми є аполітичним органом з приводу того, що хтось десь фігурує, я не буду. Ми це аналізуємо з точки зору, наскільки це є зловживанням права на звернення перед виборами. Такі заяви є. Справи, як ви формулюєте, у нас немає", - повідомив глава НАБУ.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти на виборах 2019 Володимир Зеленський заявив, що проти нього можуть відкрити кілька кримінальних справ, а також готують провокації в окремих районах Луганської області.

Як писало РБК-Україна раніше, поліція виявила пристрій для прослуховування біля офісу Зеленського. За даним фактом порушили кримінальну справу. Факт розслідування потім підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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