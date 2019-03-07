НАБУ провело обшуки за місцем проживання Гладковських

Зокрема, ряд обшуків було проведено у четвер, 7 березня

НАБУ провело около 20 обысков по делу Гладковских о хищении в государственном концерне "Укроборонпром", в котором подозревают бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы НАБУ, сегодня был проведен ряд обысков.

"Исходя из главного, как НАБУ отреагировало на то расследование Бигуса. Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах, мы зарегистрировали два уголовных производства. Сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков. Около двадцати, в том числе, по месту проживания Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан. Сейчас следственные действия продолжаются", - сообщил Сытник.

Он также отрицает, что НАБУ в течение двух лет владело материалами по хищениям на "Укроборонпроме" с участием Гладковских.

"Сразу хочу сказать, что те расследования, которые зарегистрированы, они проводятся с самого начала. Фактически с нуля. Ведь до этого расследования тех данных, которые содержатся в той же самой переписке, мы не имели. Затем мы начали читать обвинения в том, что НАБУ якобы два года владело материалами, но не реагировало на нарушения в "Укроборонпроме". Это не так", - добавил Сытник.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в 150 уголовных производствах по хищениям в оборонпроме.

Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит ГК "Укроборонпром".

Добавим, 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала о хищениях в "Укроборонпроме", с должности первого замсекретаря СНБО.