РНБО доручила провести міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

Таке рішення було оприлюднене за результатами засідання 6 березня

За результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) доручено провести аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що Генеральній прокуратурі України, СБУ, НАБУ та ДБР рекомендовано здійснити перевірку і надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, та про результати поінформувати громадськість.

Кабінету міністрів України доручено підвищити рівень прозорості та посилити контроль з боку держави за діяльністю Державного концерну "Укроборонпром", і залучити фахівців з країн-членів НАТО до роботи Наглядової ради ДК "Укроборонпром".

Уряду також доручено розглянути питання щодо створення центрального органу виконавчої влади для забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та управління об'єктами державної власності у відповідній сфері.

Доручено також ініціювати внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення" у частині підвищення рівня прозорості державних закупівель, зокрема, формування державного оборонного замовлення у формі відкритих даних, за виключенням вузької номенклатури оборонної продукції, що містить ознаки державної таємниці.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО ініціював проведення комплексного міжнародного аудиту "Укроборонпрому".

Напередодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит державного концерну "Укроборонпром".