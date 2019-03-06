Розслідування розкрадань в оборонпромі продовжується у 150 провадженнях, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн гривень

Генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування у 150 кримінальних провадженнях щодо розкрадань в оборонпромі. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час засідання РНБО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Луценка Лариси Сарган.

Генпрокурор наголосив, що з 2014 року до ЄРДР внесено 480 кримінальних правопорушень по підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

Зокрема, встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн гривень, з яких підтверджено експертизами та ревізіями на суму понад 65 млн гривень.

"З урахуванням останньої цифри за поточний рік, пов’язаною із фірмою "Оптимумспецдеталь", це вже близько 100 млн гривень", - написала Сарган.

Також зазначається, що в результаті повідомлено про підозру 112 особам, з яких 6 директорів оборонних підприємств, 1 - колишній генеральний директор і декілька начальників відділів, інженерів тощо.

Луценко наголосив, що продовжується досудове розслідування у 150 кримінальних провадженнях. До суду направлено 11 проваджень, винесено 76 вироків стосовно 77 осіб.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу щодо розкрадань в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).