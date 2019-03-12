Корупція в "оборонці": НАБУ заявило про початок службового розслідування

Журналісти-розслідувачі встановили, що НАБУ було замішане у схемах розкрадання в "Укроборонпромі"

Управление внутреннего контроля НАБУ начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ утверждают, что начали внутреннее расследование еще до выхода последнего выпуска программы "Наші гроші".

"На данный момент служебное расследование продолжается. Также уверяем во всестороннем содействии следователям Государственное бюро расследований в проведении начатого ими расследования по фактам, обнародованным BIHUS.info", - говорится в сообщении.

Напомним, Transparency International Ukraine призвало руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной фискальной службы (ГФС), Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме".

РБК-Украина писало, что в последней части расследования программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме".

В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали. В СБУ заявили, что уже идет суд на их сотрудником, который был замешан в схемах. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что он выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.