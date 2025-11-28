RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

НАБУ подтверждает обыски у Ермака: первые детали

Фото: руководитель ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Национальное антикоррупционное бюро официально подтвердило проведение обысков у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, все действия санкционированы судом и осуществляются в рамках уголовного расследования.

Детали детективы обещают обнародовать позже.

"Пленки Миндича": что известно о громком коррупционном скандале

Напомним, ранее об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале сегодня утром сообщили журналисты УП и народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

СМИ зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Добавим, что обыски проходят на фоне громкого коррупционного скандала относительно так называемых "пленок Миндича" - материалов о масштабной коррупции, где фигурирует лицо с псевдонимом "Али-Баба", которое якобы давало указания правоохранительным органам. В публичных обсуждениях предполагают, что под этим прозвищем якобы может быть Андрей Ермак.

Об операции НАБУ под названием "Мидас" стало известно 10 ноября 2025 года. Она направлена на разоблачение коррупции в энергетическом секторе. В ее рамках обыски уже проводились у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, которого считают близким к президенту Владимиру Зеленскому.

Миндич выехал из Украины за несколько часов до следственных действий. Также обыски проходили у руководства "Энергоатома" и у бывшего министра Германа Галущенко.

По версии следствия, участники схемы систематически получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов. Деньги, по данным НАБУ, легализировались через структуры в Киеве, связанные с семьей экс-нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

В рамках расследования подозрение в незаконном обогащении получил бывший министр национального единства Алексей Чернышов, ему избрана мера пресечения, залог уже внесен. В целом еще ряду фигурантов дела были вручены подозрения.

На фоне скандала были уволены министры энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Президент Украины после провел серию совещаний с руководством правительства, парламента и фракции "Слуга народа", а также анонсировал законодательные изменения и кадровые решения.

К слову, вчера стало известно, что детективы НАБУ опросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова по делу скандального бизнесмена Миндича.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПАндрей ЕрмакТимур Миндич