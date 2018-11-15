НАБУ заявило про встановлення людей, які прослуховували синагогу в Києві

Фото: cинагога в Києві (wikipedia.org)

У НАБУ заявили, що за синагогою стежили співробітники іншого українського правоохоронного органу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило людей, які прослуховували центральну синагогу в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-служба НАБУ.

У НАБУ ще раз заявили, що бюро не проводить слідчі дії щодо єврейської громади Києва.

"Щоб уникнути будь-яких спекуляцій і поширення спотвореної недостовірної інформації Національне бюро заявляє, що візуальне спостереження за будівлею не здійснював ніяких пристроїв для прихованого зняття інформації в приміщенні центральної синагоги Києва не встановлювало", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НАБУ встановило, хто саме зафіксований на відео, раніше опублікованому в інтернеті.

"Особи, які ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні. Зокрема, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив про стеження за центральною синагогою і віруючими. За його інформацією, для стеження використовувалися авто з підробленими номерами. Крім того, в самій Синагозі виявили пристрої зняття інформації.

У НАБУ заявили, що не проводять незаконні слідчі дії стосовно єврейської громади Києва.