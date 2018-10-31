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У НАБУ відреагували на звинувачення у прослуховуванні Синагоги у Києві

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 14:06
Фото: Синагога у Києві (wikipedia.org)
Фото: Синагога у Києві (wikipedia.org)

У НАБУ заявили, що не здійснюють незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявили, що не здійснюють незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАБУ у Facebook.

У НАБУ заявили, що у фокусі розслідувань бюро - діяльність вищих посадових осіб незалежно від їхньої належності до релігійних чи будь-яких інших громад.

Зокрема, в НАБУ заявили, що інформація про незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва не відповідає дійсності.

"Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної Синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ відреагували на звинувачення у прослуховуванні Синагоги у Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Єврейська громада Києва звинуватила НАБУ у незаконному стеженні. Зокрема, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив про стеження за центральною Синагогою і вірянами. За його інформацією, для стеження використовувалися авто з підробленими номерами. Крім того, у самій Синагозі виявили пристрої зняття інформації.

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