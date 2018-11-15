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Головний рабин України прокоментував заяву НАБУ про прослуховування

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 18:45
Головний рабин України прокоментував заяву НАБУ про прослуховування
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

За словами рабина, завдяки методу розпізнавання облич було встановлено, що прослушку здійснювали співробітники НАБУ

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман прокоментував заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про прослуховування центральної синагоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Зокрема, мова йде про заяву НАБУ щодо того, що прослушку здійснювали співробітники іншого правоохоронного органу.

Головний рабин України прокоментував заяву НАБУ про прослуховування

Рабин заявив, що відео, опубліковане нещодавно в ЗМІ, не є повним. Він підкреслив, що громада уважно перевірила інформацію, фото та відеозаписи, опубліковані в інтернеті.

"У рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою "Аnyvision" було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають наступним громадянам: Корбан Ярослав Ігорович (згідно з декларацією НАЗК, є співробітником НАБУ і отримав дохід від організації у розмірі 336 115 гривень за 2017 рік); Данчішіна Ірина Миколаївна (згідно з декларацією НАЗК, є співробітником НАБУ і отримала дохід від організації в розмірі 336 115 гривень за 2017 рік)", - зазначив він.

За словами головного рабина, експертиза встановила IP-адреси, з яких були здійснені атаки на системи безпеки, а також здійснювалися тимчасові відключення відеоспостереження.

"У рамках інтересу безпеки нашої країни і забезпечення прав громадян ми готові прийняти пропозиції про зустріч з усіма компетентними особами. Молитовний будинок відкритий для молитви і каяття для всіх бажаючих, включаючи керівництво правоохоронних органів, у незалежності від приналежності до релігійних чи інших громадам. Зазначена ситуація уже взята на контроль на найвищому національному та міжнародному рівні", - написав Асман.

Нагадаємо, раніше НАБУ встановило людей, які прослуховували центральну синагогу в Києві. У бюро ще раз заявили, що відомство не проводить слідчі дії щодо єврейської громади Києва.

Підкреслимо, РБК-Україна повідомляло, що Єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні. Зокрема, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив про стеження за центральною синагогою і віруючими. За його словами, для стеження використовувалися авто з підробленими номерами. Крім того, в самій синагозі виявили пристрої зняття інформації.

Однак у Нацбюро заявили, що не проводять незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва.

НАБУ почало розслідування проти Яценюка і Петренка Єврейська громада звинуватила НАБУ в незаконному стеженні
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