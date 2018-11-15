Головний рабин України прокоментував заяву НАБУ про прослуховування

Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

За словами рабина, завдяки методу розпізнавання облич було встановлено, що прослушку здійснювали співробітники НАБУ

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман прокоментував заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про прослуховування центральної синагоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Зокрема, мова йде про заяву НАБУ щодо того, що прослушку здійснювали співробітники іншого правоохоронного органу.

Рабин заявив, що відео, опубліковане нещодавно в ЗМІ, не є повним. Він підкреслив, що громада уважно перевірила інформацію, фото та відеозаписи, опубліковані в інтернеті.

"У рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою "Аnyvision" було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають наступним громадянам: Корбан Ярослав Ігорович (згідно з декларацією НАЗК, є співробітником НАБУ і отримав дохід від організації у розмірі 336 115 гривень за 2017 рік); Данчішіна Ірина Миколаївна (згідно з декларацією НАЗК, є співробітником НАБУ і отримала дохід від організації в розмірі 336 115 гривень за 2017 рік)", - зазначив він.

За словами головного рабина, експертиза встановила IP-адреси, з яких були здійснені атаки на системи безпеки, а також здійснювалися тимчасові відключення відеоспостереження.

"У рамках інтересу безпеки нашої країни і забезпечення прав громадян ми готові прийняти пропозиції про зустріч з усіма компетентними особами. Молитовний будинок відкритий для молитви і каяття для всіх бажаючих, включаючи керівництво правоохоронних органів, у незалежності від приналежності до релігійних чи інших громадам. Зазначена ситуація уже взята на контроль на найвищому національному та міжнародному рівні", - написав Асман.

Нагадаємо, раніше НАБУ встановило людей, які прослуховували центральну синагогу в Києві. У бюро ще раз заявили, що відомство не проводить слідчі дії щодо єврейської громади Києва.

Підкреслимо, РБК-Україна повідомляло, що Єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні. Зокрема, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив про стеження за центральною синагогою і віруючими. За його словами, для стеження використовувалися авто з підробленими номерами. Крім того, в самій синагозі виявили пристрої зняття інформації.

Однак у Нацбюро заявили, що не проводять незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва.