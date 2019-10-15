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НАБУ оголосило підозру ще одному екс-нардепу

Новини » Політика    15.10.2019 - 12:25
НАБУ оголосило підозру ще одному екс-нардепу
Фото: Дмитро Білоцерковець (facebook.com/dbelotserkovets)

Білоцерковця підозрюють в недостовірному декларуванні

Національне антикорупційної бюро України (НАБУ) оголосило підозру колишньому нардепу від "Блоку Петра Порошенка" і раднику київського міського голови Дмитру Білоцерковцю. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, НАБУ видало йому підозру в недостовірній інформації у декларуванні.

"Перевірка НАЗК порушень в моїй декларації не виявила, а це той орган, який і повинен оцінювати юридичну позицію в таких провадженнях", - зазначив він.

НАБУ оголосило підозру ще одному екс-нардепуНАБУ оголосило підозру ще одному екс-нардепу

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження у відношенні київського мера Віталія Кличка. Його підозрюють у можливому зловживанні владою та розкраданні при реконструкції Шулявського мосту.

До цього стало відомо, що Кличко збільшив вартість реконструкції Шулявського мосту до 1 млрд гривень. Новий кошторис становить 1 050 млн гривень, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта - на обладнання та інші витрати. Станом на 1 серпня були виконані роботи з реконструкції на 60 млн гривень.

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