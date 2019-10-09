Кличко підняв вартість Шулявського мосту до 1 млрд грн

Станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн
Керівник Київської міської державної адміністріції Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до більше 1 млрд грн кошторисною вартістю робіт. Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на відповідні документи.
Проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо розгляду кошторисної частини.
Таким чином, затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Зашальний кошторис становить 1 050 млн гривень, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решту на устаткування та інші витрати.
Крім того, вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн.
Нагадаємо, у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекрили та розпочали демонтаж конструкцій.
Зазначимо, наприкінці лютого 2017 року у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту. Після цього міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.