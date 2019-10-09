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Кличко підняв вартість Шулявського мосту до 1 млрд грн

Новини » Політика    09.10.2019 - 13:23
Кличко підняв вартість Шулявського мосту до 1 млрд грн
Фото: Шулявський шляхопровід (tov-tob.livejournal.com)

Станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн

Керівник Київської міської державної адміністріції Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до більше 1 млрд грн кошторисною вартістю робіт. Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на відповідні документи.

Проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо розгляду кошторисної частини.

Фото: документи (nashigroshi.org)

Таким чином, затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Зашальний кошторис становить 1 050 млн гривень, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решту на устаткування та інші витрати.

Крім того, вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн.

Нагадаємо, у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекрили та розпочали демонтаж конструкцій.

Зазначимо, наприкінці лютого 2017 року у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту. Після цього міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

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Новини України КиївВіталий КличкоШулявський шляхопровід
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