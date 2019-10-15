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НАБУ объявило подозрение еще одному экс-нардепу

Новости » Политика    15.10.2019 - 12:25
НАБУ объявило подозрение еще одному экс-нардепу
Фото: Дмитрий Белоцерковец (facebook.com/dbelotserkovets)

Белоцерковца подозревают в недостоверном декларировании

Национальное антикоррупционной бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение бывшему нардепу от "Блока Петра Порошенко" и советнику киевского городского головы Дмитрию Белоцерковцу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, НАБУ выдало ему подозрение в недостоверной информации в декларировании.

"Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", - отметил он.

НАБУ объявило подозрение еще одному экс-нардепу

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении киевского мэра Виталия Кличко. Его подозревают в возможном злоупотреблении властью и хищениях при реконструкции Шулявского моста.

До этого стало известно, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд гривен. Новая смета составляет 1 050 млн гривен, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные - на оборудование и другие расходы. По состоянию на 1 августа были выполнены работы по реконструкции на 60 млн гривен.

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Новости Украины подозрениеНАБУДмитрий Белоцерковец
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