НАБУ оголосило ще одну підозру Святашу

Фото: Дмитро Святаш (УНІАН)

НАБУ оголосило про підозру екс-нардепу

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру у недекларуванні статків екс-нардепу Дмитру Святашу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Підозру було оголошено 9 жовтня.

"9 жовтня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

У відомстві пояснили, що екс-нардеп перебував у лікувальному закладі.

"Повідомлення про підозру складено відповідно до ст. 276 КПК України та здійснено у порядку, передбаченому ст.135 Кримінального процесуального кодексу України, а саме - вручено близькій родичці та направлено за місцем проживання підозрюваного", - вказано у повідомленні.

"Слідство встановило, що екс-нардеп не зазначив у е-деклараціях за 2015 та 2016 роки факт наявності в нього фінансових зобов’язань перед АТ "УкрСиббанк". Зокрема, йдеться про такі суми: в декларації за 2015 р.: 149,97 тис. дол. США та 149,66 тис. євро; в декларації за 2016 р.: 467,51 тис. дол. США та 450,36 тис. євро", - поінформували у НАБУ.

Так, розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Нагадаємо, столична прокуратура раніше повідомила про підозру колишньому народному депутату п'яти скликань у рамках кримінальної справи щодо заволодіння коштами банку "УкрСиббанк". Слідство встановило, що екс-парламентарій протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній "АІС", шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від "УкрСиббанку" в якості кредитів. Цими діями він завдав шкоди банку на суму 1,1 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 липня екс-"регіонал" і власник корпорації "АІС" Дмитро Святаш програв на парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі №170 (Московський район м. Харкова) кандидату від "Слуги народу" Андрію Одарченку.