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НАБУ звинуватило САП у саботуванні справи про корупцію в "оборонці"

Новини » Політика    11.04.2019 - 16:15
НАБУ звинуватило САП у саботуванні справи про корупцію в "оборонці"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У НАБУ заявляють, що прокурори САП затягують строки погодження клопотання про виїмку речей

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) саботує розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про корупцію в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ повідомляють, що прокурори САП затягують строки погодження клопотання про виїмку речей та документів, що мають значення для розслідування.

"Після відкриття справ за фактами, викладеними у розслідуванні журналістів, НАБУ одразу ініціювало витребування в ГПУ кримінального провадження, яке, ймовірно, містить листування, оприлюднене ЗМІ. Проте без погодження з боку САП це зробити неможливо. Натомість САП майже місяць ігнорує цю ініціативу НАБУ, не вдаючись до жодних пояснень", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що в результаті звернення до суду за відповідними дозволами на проведення процесуальних дій відтерміновуються. 

"Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні, відкритому за публікаціями BIHUS.info , не надано жодної вказівки, окрім однієї і то - в усній формі: не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Гладковського О.В. та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора САП просила Раду вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому". САП заявила про встановлення фактів порушення закону детективами НАБУ.

Зазначимо, в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилось про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

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