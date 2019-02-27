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У НАБУ назвали скасування статті про незаконне збагачення "кроком назад"

Новини » Політика    27.02.2019 - 20:23
У НАБУ назвали скасування статті про незаконне збагачення "кроком назад"
Ілюстративне фото (flickr.com.nab.ukr)

Такий крок, на думку Національного бюро, є політично вмотивованим

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявили, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ на сторінці у Facebook.

Зокрема, у відомстві зазначили, що "відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються кримінальним злочином".

"Такий крок, на думку Національного бюро, є політично вмотивованим і суперечить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським союзом", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ назвали скасування статті про незаконне збагачення &quot;кроком назад&quot;

Нагадаємо, у вівторок на закритому засіданні Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Йдеться про статтю 368-2 Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна, після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Сьогодні Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

У своєму рішенні Конституційний суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

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