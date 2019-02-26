ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ скасував статтю КК про незаконне збагачення

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 18:57
КСУ скасував статтю КК про незаконне збагачення
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Джерела РБК-Україна підтвердили інформацію про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Таким чином, суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 січня група депутатів від коаліції: Владислав Данілін та Олександр Кірш від "Народного фронту", Геннадій Чекіта і Андрій Шинькович від "Блоку Петра Порошенко" зареєстрували в Раді проект закону 7499 про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України з метою приведення її положень до вимог Конституції України.

Проектом пропонувалося прибрати з КК відповідальність топ-чиновників за придбання активів у значному розмірі, якщо вони не можуть довести законність походження цих активів, а також відповідальність за передачу таких активів іншій особі. Законодавці пропонували прописати, що відповідальність буде наступати в разі незаконного придбання топ-чиновником активів у значному розмірі. Мова йде про активи, вартість яких перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів громадян. Станом на 1 січня 2018 року, це 881 тисяча гривень.

Зазначимо, що в Україні запровадили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в 2015 році. Зокрема, це було однією з вимог Європейського союзу щодо виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Рада звернулася до КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області КСУ схвалив перейменування Кіровоградської області
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся