КСУ скасував статтю КК про незаконне збагачення

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Джерела РБК-Україна підтвердили інформацію про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Таким чином, суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 січня група депутатів від коаліції: Владислав Данілін та Олександр Кірш від "Народного фронту", Геннадій Чекіта і Андрій Шинькович від "Блоку Петра Порошенко" зареєстрували в Раді проект закону 7499 про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України з метою приведення її положень до вимог Конституції України.

Проектом пропонувалося прибрати з КК відповідальність топ-чиновників за придбання активів у значному розмірі, якщо вони не можуть довести законність походження цих активів, а також відповідальність за передачу таких активів іншій особі. Законодавці пропонували прописати, що відповідальність буде наступати в разі незаконного придбання топ-чиновником активів у значному розмірі. Мова йде про активи, вартість яких перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів громадян. Станом на 1 січня 2018 року, це 881 тисяча гривень.

Зазначимо, що в Україні запровадили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в 2015 році. Зокрема, це було однією з вимог Європейського союзу щодо виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.