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НАБУ почало приймати анонімні повідомлення про корупцію всередині бюро

Новини » Політика    18.03.2019 - 14:32
НАБУ почало приймати анонімні повідомлення про корупцію всередині бюро
Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Особливо цікавить інформація про корупцію при розслідуванні в "Укроборонпромі" та "Укрзалізниці"

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) просить громадян повідомляти інформацію про можливі протиправні дії працівників НАБУ. Про це йдеться в повідомленні на сайті бюро.

Як зазначається в повідомленні, особливо цікавить інформація відносно можливих протиправних дій співробітників НАБУ під час розслідування за фактами зловживань на державному концерні "Укроборонпром" та ПАТ "Укрзалізниця", що раніше не була оприлюднена у ЗМІ та є невідомою управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

Повідомити про такі факти, у тому числі анонімно, можливо за електронною адресою або за мобільними телефонами, які вказані на сайті.

Нагадаємо, 15 березня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив про те, що ДБР  перевірить можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

Відзначимо, у розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі", а саме вони брали хабарі від головних фігурантів справи. У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. В СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний в схемах. НАБУ назвало помилковими висновки журналістів.

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