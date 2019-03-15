ДБР розслідує розголошення НАБУ таємниці слідства

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За версією заявника розголошення НАБУ інформації призвело до виникнення загрози завдання ПАТ "Укрнафта" матеріальної шкоди

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливе розголошення посадовими особами Національного антикорупційного бюро таємниці слідства у справі ПАТ "Укрнафта". Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло".

Видання пише, що спочатку "Укрнафта" подала заяву до ДБР з проханням визнати компанію потерпілою у цьому провадженню, проте їй відмовили. Після цього представник фірми подав скаргу до суду, який за результатами її розгляду зобов'язав Держбюро визнати "Укрнафту" потерпілою.

За версією заявника у справі про розголошення співробітниками НАБУ інформації, це призвело до виникнення загрози завдання ПАТ "Укрнафта" матеріальної шкоди, розмір якої важко визначити без проведення відповідної експертизи, але ця сума може становити більше 3,3 млрд гривень. Також там зазначається, що вказана шкода може виникнути у разі розголошення посадовцями НАБУ Антимонопольному комітету України відомостей у справі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення поруч операторів роздрібного ринку нафтопродуктів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Згідно з повідомленням, мова йде про операторів ринку, які здійснюють діяльність з роздрібної реалізації нафтопродуктів на АЗС під брендами "Авіас", "Авіас плюс", "Укрнафта", "ANP", "Мавекс", "Sentosa Oil", "Юкон", "Юкон сервіс", "Rubix" "ЗНП".