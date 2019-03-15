ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує розголошення НАБУ таємниці слідства

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 12:15
ДБР розслідує розголошення НАБУ таємниці слідства
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За версією заявника розголошення НАБУ інформації призвело до виникнення загрози завдання ПАТ "Укрнафта" матеріальної шкоди

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливе розголошення посадовими особами Національного антикорупційного бюро таємниці слідства у справі ПАТ "Укрнафта". Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло".

Видання пише, що спочатку "Укрнафта" подала заяву до ДБР з проханням визнати компанію потерпілою у цьому провадженню, проте їй відмовили. Після цього представник фірми подав скаргу до суду, який за результатами її розгляду зобов'язав Держбюро визнати "Укрнафту" потерпілою.

За версією заявника у справі про розголошення співробітниками НАБУ інформації, це призвело до виникнення загрози завдання ПАТ "Укрнафта" матеріальної шкоди, розмір якої важко визначити без проведення відповідної експертизи, але ця сума може становити більше 3,3 млрд гривень. Також там зазначається, що вказана шкода може виникнути у разі розголошення посадовцями НАБУ Антимонопольному комітету України відомостей у справі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення поруч операторів роздрібного ринку нафтопродуктів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Згідно з повідомленням, мова йде про операторів ринку, які здійснюють діяльність з роздрібної реалізації нафтопродуктів на АЗС під брендами "Авіас", "Авіас плюс", "Укрнафта", "ANP", "Мавекс", "Sentosa Oil", "Юкон", "Юкон сервіс", "Rubix" "ЗНП".

 

У НАБУ заявили про відсторонення двох детективів Заплутали слід: як силовики переводять стрілки у справі про корупцію в "Укроборонпромі"
Новини України НАБУДБРУкрнафта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся