Наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала вдвічі знизити зарплату Коболєва

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Пропозицію передадуть до Кабінету міністрів

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 11 березня ухвалила рішення здійснити подання до Кабінету міністрів щодо продовження строку повноважень Андрія Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року. Про це йдеться в документі, текст якого є публікує агентство "Українські новини".

У той же час прес-службі "Нафтогазу" агентству РБК-Україна відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.

Згідно з рекомендацією, рівень винагороди Коболєва повинен становити 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом, без виплати щомісячних і квартальних премій. Проте буде передбачено виплату премії за результатами роботи за рік в кінці строку дії контракту в розмірі, який буде затверджений урядом у фінансовому плані "Нафтогазу".

В обґрунтуванні рішення наголошується, що "наглядовій раді вкрай важливо забезпечити безперервність роботи керівного складу компанії, особливо протягом наступних 12 місяців".

Нагадаємо, наприкінці лютого наглядова рада НАК "Нафтогаз України" рекомендувала продовжити контракт з Коболєвим на діючих умовах.

Але 6 березня Кабінет міністрів вирішив провести відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Прем'єр-міністр Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави НАК Андрія Коболєва і всього складу правління.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на брифінгу 6 березня заявив, що не збирається звільнятися з посади через оголошення Кабінетом міністрів відкритого конкурсу. Коментуючи свою можливу участь у конкурсі, він заявив, що наразі чекає позицію юристів з цього питання.

Коболєв очолює правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року.