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Наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Коболєвим

Новини » Енергетика    28.02.2019 - 10:07
Наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Коболєвим
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Наглядова рада пропонує залишити Коболєву зарплату вище 2 млн гривень

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" вирішила продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим. Про це РБК-Україна повідомили джерела в наглядовій раді.

Повідомляється, що наглядова рада компанії виступає за продовження контракту з Коболєвим. За даними джерел, місячний оклад Коболєва складе 2,08 млн гривень.

У прес-службі "Нафтогазу" РБК-Україна підтвердили, що глава наглядової ради Клер Споттісвуд направила прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист з відповідними пропозиціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повноваження нинішнього керівництва "Нафтогазу" завершуються 22 березня 2019 року.

У середині січня премьер-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що наглядова рада має запропонувати новий контракт з правлінням "Нафтогазу". Він також назвав неприйнятними деякі умови контракту з керівництвом НАК, який діяв протягом 5 років.

"Я за те, щоб оплата праці була ринковою, однак проти, щоб вона була захмарною...І тому у нас виникає юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням на умовах нового, в якому будуть передбачені дуже конкретні речі", - заявив Гройсман.

У відповідь на заяву прем'єра Коболєва пообіцяв до кінця року спрямовувати свою заробітну плату на благодійність.

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